De kunst van het handen schudden

[PICTURE|sitecpic|lowres]’Een handdruk is iets eenvoudigs dat toch erg fout kan gaan,’ schrijft Joe Navarro op Psychology Today. Navarro werkte 25 jaar bij de FBI en schreef twee boeken over lichaamstaal.

De eerste seconden van een kennismaking komen vaak met een handdruk. In die korte tijdsspanne leggen we de fundamenten van hoe die persoon ons in de toekomst zal percipiëren – en wij hem of haar.

De kwaliteit van je handdruk is cruciaal en het is belangrijk om deze vijf vaak voorkomende zaken te vermijden:

Geen oogcontact. Geef de persoon wiens hand je schudt je volledige aandacht . Zorg er voor niet afgeleid te worden of nonchalant over te komen (zoals Bill Gates in Zuid-Korea). Natte handen. Droog je hand voor je hem uitreikt. Er is niets mis met je hand vlug af te drogen aan een zakdoekje of je broek. Als je een echt probleem hebt met zweethanden, kan eventueel Botox soelaas brengen. Te dominant. Probeer niet de dominante partij te zijn in een handdruk door je hand naar boven te draaien of hard te knijpen. Dat werkte misschien voor neanderthalers, maar niet voor ons. Te handtastelijk. Als je bij een handdruk je wijsvinger rond iemands pols wikkelt, hou daar dan onmiddellijk mee op. Het komt handtastelijk over, hoe goed je het ook bedoelt. De politicushanddruk. Politici gebruiken vaak hun beide handen om aangenaam en familiair over te komen, maar het komt vaak erg geforceerd over. Als je een persoonlijkere handdruk wil geven, raak dan met je linkerhand de onderarm van de andere persoon aanraakt.

Vermijd de vijf bovenstaande zaken, imiteer voor de rest wat je handdrukpartner doet en je zal snel deze kunst leren beheersen. Anders riskeer je het onderwerp te worden van een tweet als deze van Maria K. Todd, de CEO van Mercury Healthcare: “Ontmoette Hilary Clinton. Ontving een dubbele handdruk met klamme handen.”