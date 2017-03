Deze 11 zaken doet cocaïne met je lichaam

Het gebruik van cocaïne blijft enorm populair in bepaalde kringen. Ondanks de relatief hoge prijs van het goedje is de drug goed ingeburgerd in allerlei milieus. Van de rijke zakenman tot de feestende student, allemaal houden ze wel eens van een wit lijntje. Maar wat zijn de fysieke effecten van cocaïne en wat doet het met je gezondheid?

1. Euforie en betere zintuigen

Cocaïne behoort net zoals amfetamines en cafeïne tot de ‘stimulantia’, stoffen die ervoor zorgen dat je je energieker en alerter voelt. Het leidt bij de occasionele gebruiker ook tot een groot gevoel van euforie en zelfzekerheid en gebruikers krijgen het idee dat hun zintuigen scherper werken.

2. Het stimuleert het hersengebied verantwoordelijk voor verslaving

Cocaïne is zo verslavend omdat het sterk inwerkt op het dopamine-systeem in onze hersenen. Dit systeem zorgt voor een gevoel van beloning en motivering, maar als het door cocaïnegebruik (of andere drugs) ontregeld raakt beginnen gebruikers erg naar een high te verlangen omdat dit de enige manier is waarop ze zich goed in hun vel kunnen voelen.

3. Het is zo verslavend dat je er zelfs naar gaat verlangen als je anderen het ziet gebruiken

Onderzoek heeft aangetoond dat de dopamine-waardes van cocaïneverslaafden zelfs omhoog schoten als ze enkel nog maar naar een video keken van andere mensen die het gebruikten.

4. Het kan dodelijk zijn doordat de bloedtoevoer naar het hart wordt geblokkeerd

Zoals bij alle stimulantia zorgt ook cocaïne voor een snellere hartslag en een verhoogde bloeddruk. Maar cocaïne is extra gevaarlijk omdat het ook de bloedtoevoer naar het hart bemoeilijkt. Dit kan het hartweefsel ziek maken en pijn in de borst veroorzaken of in het slechtste geval een beroerte of een hartaanval.

5. Gebruikers krijgen vaker hartaanvallen

Een studie uit 1999 toonde al aan dat het risico op een hartaanval 24 keer groter is bij iemand die minder dan een uur geleden cocaïne gebruikt heeft. Maar in 2008 konden dezelfde onderzoekers ook aantonen dat één op de tien hartaanvallen bij mensen onder de 45 te maken heeft met cocaïnegebruik.

6. Het vermindert de hoeveelheid grijze hersencellen

Gebruikers van het witte spul zien hun brein er dubbel zo snel op achteruitgaan als niet-gebruikers. Tenminste voor wat betreft de grijze cellen, die belangrijk zijn voor ons geheugen, het beslissingsvermogen en de concentratie, bleek uit een studie van de universiteit van Cambridge.

7. Regelmatig gebruik leidt tot depressies

Cocaïnegebruik zorgt ervoor dat ons lichaam minder VMAT2-proteïnes aanmaakt. Die zijn verantwoordelijk zijn voor de opbouw van dopamine in het brein en een tekort eraan vertaalt zich in een gevoel van lusteloosheid en depressie.

8. Goede seks en dan impotentie

Cocaïne stimuleert op korte termijn vaak lustgevoelens en zorgt er ook voor dat mannen langer kunnen ‘presteren’ in bed. Maar op lange termijn leidt verslaving tot impotentie.

9. Je vermagert ervan

Niet bepaald een goede reden om drugs te gaan gebruiken maar het is bewezen dat het witte poeder helpt om te vermageren. Cocaïne onderdrukt het hongergevoel namelijk.

10. Het verwoest je neus

Cocaïne is toxisch voor het slijmvlies in je neus. Je zal de pijn niet voelen omdat het verdovend werkt maar regelmatig gebruik kan zorgen voor een permanent beschadigde neus.

11. Het kan tot 48 uur lang in je urine teruggevonden worden en tot 90 dagen in je haar

Nu drugstesten in het verkeer steeds gebruikelijker worden is het voor gebruikers misschien goed te weten dat cocaïne tot twee dagen na gebruik opgespoord kan worden via de urine. In je haar kan het gebruik van cocaïne tot 90 dagen lang sporen nalaten.