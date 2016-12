‘If Brexit happens…’ EU en VK op weg naar de absolute chaos?

Ruim zes maanden nadat de Britten in een referendum hebben beslist geen deel meer te willen uitmaken van de Europese Unie, blijft de onduidelijkheid over de Britse exit heersen. Duidelijk omlijnde uittredingsplannen zijn er nog steeds niet. Weinig omlijnde evenmin. In Groot-Brittannië nemen steeds meer politici nu al de term ‘If Brexit happens’ in de mond.

De kans op een snelle afwikkeling van het onderhandelingsproces is dan ook klein, schrijft Gideon Rachman in de Britse zakenkrant Financial Times. Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat een vriendschappelijke scheiding onmogelijk is en dat we rekening moeten houden met een niet-onderhandelde uitstap, waarbij de Britten de onderhandelingstafel gewoon verlaten, met alle daaraan verbonden chaotische gevolgen. Daarvoor zijn volgens Rachman zowel politieke als procedure-redenen:

Een factuur van 50 à 60 miljard euro

“De Britse ambassadeur bij de EU komt privé tot een soortgelijk verdict; Sir Ivan Rogers heeft ministers gewaarschuwd dat het tien jaar kan duren vooraleer het VK er in slaagt een nieuw handelsakkoord met de EU te sluiten.

Mocht er aan beide kanten veel goede wil aanwezig zijn, dan zouden de onderhandelingen ongetwijfeld kunnen worden versneld. Maar dan duikt de politiek op. Aan beide kanten van het Kanaal kan men nu al een sluimerende slechte wil ontwaren.

De Britten hopen dat eens de ondehandelingen van start gaan de zaken zullen kalmeren. Maar in realiteit zal eerder het tegenovergestelde gebeuren. Het onderhandelingsproces zal de enorme kloof blootleggen tussen de operationele veronderstellingen van beide partijen. Als gevolg daarvan zal de weerzin aan beide kanten snel toenemen en kunnen de gesprekken finaal worden afgebroken.

Breekpunt wordt waarschijnlijk de schatting die de EU maakt inzake de financiële verplichtingen van de Britten als gevolg van de Brexit. Het gaat dan om geld dat al aan het budget van de EU was beloofd tot aan de betaling van gepensioneerde Britse bureaucraten. Geschat wordt dat Brussel het VK een factuur wil voorleggen van 50 à 60 miljard euro.

In het VK zal dat bedrag enkel op ongeloof worden onthaald. Initieel zal de Britse reactie zijn om de financiële eisen van de EU als een flauwe grap of een poging tot chantage af te doen. Maar de Europese Commissie, die de onderhandelingen voert, vertrouwt sterk op legale argumenten en zal het bedrag makkelijk kunnen rechtvaardigen. Ze zal dus niet makkelijk gas terugnemen.”