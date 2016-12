5 datingtips die ik leerde als dienster

1. Monopoliseer het gesprek niet

Ik werkte jarenlang als dienster in verschillende restaurants en dat werk gaf me een verrassend inzicht in prille relaties, schrijft Lauren Romano op Yahoo.com . Een van de voordelen van dat werk is dat je mensen kan observeren, met hen kan praten en dat je ze soms zelfs kunt afluisteren, al ben ik daar zeker ook een paar keer op betrapt. De beste afspraakjes zijn die waar iedereen elkaar respecteert. Waar beiden vragen stellen en naar elkaars antwoorden luisteren en echt hun best doen om de andere een fijne tijd te bezorgen. Uiteraard zijn mensen soms wat nerveus op een eerste afspraak. Maar wie zichzelf blijft, respectvol is en interesse toont in de andere persoon, zal zelden teleurgesteld zijn. Volgende zaken vielen me op waar het prille relaties betreft:

flickr Dracan Dorisia

Al te vaak heb ik gezien hoe bij een eerste afspraakje één van beiden de conversatie voerde terwijl de andere daar amper een woord tussen kreeg. Je ziet het gezicht van de zwijgzame persoon al snel evolueren van interesse naar verveling naar irritatie, terwijl de andere dat helemaal niet lijkt te beseffen. Je hebt één mond en twee oren. Gebruik die dan ook in verhouding.