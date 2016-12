Nergens meer bibliotheken pro capita dan in dit EU-land

De start van het online tijdperk heeft een zware slag toegebracht aan het bibliotheekwezen, dat wereldwijd een groot aantal gebruikers heeft verloren. Tsjechië vormt op die trend echter een opmerkelijke uitzondering.

Dat staat in een rapport van de Bill and Melinda Gates Foundation, waaruit bleek dat in Tsjechië één bibliotheek per 1.971 inwoners wordt geteld. Geen enkel land in de wereld kan over een grotere densiteit aan bibliotheken beschikken.

Het Tsjechische cijfer ligt vier keer hoger dan het Europese gemiddelde en tien keer hoger dan het niveau van de Verenigde Staten, waar één bibliotheek per 19.583 inwoners wordt geteld.

“De populariteit van de Tsjechische bibliotheek heeft historische wortels,” aldus de krant New York Times. “Bijna honderd jaar geleden werd wettelijk bepaald dat elke lokale gemeenschap over een eigen bibliotheek moest beschikken. Daardoor hebben de Tsjechen een sterke leesgewoonte aangekweekt.”

Ontmoetingsplaats

Ook vandaag kopen bibliotheekbezoekers vaker een boek dan de rest van de Tsjechische bevolking. De bibliotheekverplichting overleefde de Duitse bezetting en de communistische periode. Budgetproblemen hebben er in het begin van deze eeuw wel toe geleid van ongeveer 11 procent van de bibliotheken zijn gefuseerd of gesloten.

In totaal heeft Tsjechië bijna 5.500 bibliotheken, die echter veel meer zijn geworden dan een plek waar boeken kunnen worden geleend. De bibliotheken vormen immers een belangrijke ontmoetingsplaats en organiseren leesclubs, kunsttentoonstellingen of computerlessen.

Vaak worden ook speciale programma’s voorzien voor schoolkinderen of gepensioneerden. Toch zegt nog altijd 92 procent van de Tsjechische bevolking in de bibliotheek in eerste instantie een boek te willen lenen. (mah)