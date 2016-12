Een doelwit: “Humor is kritiek vermomd als entertainment en gericht op een bepaald doel. Dat kan bijna alles of iedereen zijn, maar het is cruciaal om je op het juiste doelwit te richten om een bepaald publiek te doen lachen. (…) Succesvolle humoristen selecteren doelwitten met universele aantrekkingskracht.”

Vijandigheid: “Humor is een krachtig medicijn tegen de vele vijandige gevoelens die we ervaren in ons dagelijks leven. (…) Enkele vaak voorkomende bronnen van frustratie (en daarom ook van humor): autoriteit, seks, angst, geld, familie, technologie en groepsverschillen.”

Realisme: “In de meeste goede grappen ligt een bittere waarheid verscholen. (…) Zonder een kern van waarheid is er weinig waar je publiek zich mee kan associëren.”

Overdrijving: “Hoe is realisme verwant aan overdrijving? Er is naast dichterlijke vrijheid ook zoiets als humoristische vrijheid die ons toelaat om realistische thema’s uit te breiden via ongebreidelde fantasie en schaamteloze metaforen.”

Emotie: “Je hebt altijd een opbouw van anticipatie nodig bij je publiek en dat hangt af van [je] vaardigheid om via emotie spanning en onrust te produceren. [Je kan het vergelijken met] een ballon. Door spanning te creëren, pomp je meer en meer lucht in de ballon, waardoor je bij je publiek steeds meer anticipatie opbouwt voor wanneer hij gaat barsten.”