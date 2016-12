1. Wanneer je voor het eerst iemand ontmoet en die persoon zich aan je voorstelt, herhaal dan zijn naam.

‘Aangenaam je te ontmoeten, Patrick’. Wanneer je een praatje maakt met die persoon doe je dat opnieuw: ‘Werk je al lang in de financiële wereld, Patrick?’. De kunst ligt ‘m in het bewaren van een zeker evenwicht. Overdrijf niet. Niets is storender dan iemand die in zowat elke zin je naam herhaalt.