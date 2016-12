Fitch stelt geloofwaardigheid Belgisch begrotingsbeleid in vraag

Share on Pinterest

Fitch benadrukt wel dat de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen in de toekomst de potentiële groei van de Belgische economie zullen verhogen.

Eerder dit jaar had ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benadrukt bezorgd te zijn over de Belgische begroting. Opgeroepen werd tot meer hervormingen om het groeipotentieel te versterken en de efficiëntie van de openbare diensten te verbeteren.

Volgend jaar zal België volgens Fitch een begrotingstekort van 2,2 procent moeten registreren, terwijl eerder gewag werd gemaakt van een deficit van 1,8 procent. Opgemerkt wordt daarbij ook dat de gedecentraliseerde politieke structuur in België het moeilijker maakt de verhoopte doelstellingen te halen.

Tevens benadrukt het ratingbureau dat de opvang van vluchtelingen en de bijkomende veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Brussel tot extra uitgaven hebben geleid.

Dat hoge tekort kan volgens Fitch onder meer worden toegeschreven aan de terugval van fiscale inkomsten door de taxshift en de verlaging van de loonkosten. Een aantal maatregelen bleken bovendien uiteindelijk tot verliezen in plaats van inkomsten te leiden.

Het ratingbureau maakte dan ook bekend tot een verlaging van de kredietwaardigheid van het land te moeten overgaan. Tot nu toe had Fitch aan België nog een rating AA toegewezen, maar dat wordt nu tot AA- teruggebracht.

