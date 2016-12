‘Ik heb het je gezegd…’ en nog 4 zinnen die fataal zijn voor elk huwelijk

Net als het belangrijk is om de juiste dingen te zeggen tegen je geliefde is het cruciaal om niet de foute dingen te zeggen. Negatieve en pijnlijke uitlatingen hebben het potentieel om blijvende schade aan te richten tussen twee partners. Onderstaande 5 zinnen spreekt u dan ook best nooit uit (tenzij u op een scheiding uit bent).

1. Het is jouw schuld!

Soms neem je een verkeerde beslissing, doen de kinderen stommiteiten of gaat er iets stuk in de huisraad. Dat gebeurt overal en bij iedereen. De schuld bij de ander leggen werkt nooit! Het drijft je uit elkaar en het ondermijnt toekomstige openheid en vertrouwen in elkaar.

2. Ik heb het je gezegd!

Deze vijf woorden hoor je nooit in een goed huwelijk omdat ze daar geen plaats hebben. Wat is het nut ervan iemand eraan te herinneren dat jij het juist had en hij of zij verkeerd? Van verbale verkwisting gesproken…

3. In het openbaar zeggen: ‘Dit of dat stoort me aan jou…’

Je partner in het openbaar terechtwijzen of bekritiseren kan permanente schade in een huwelijk aanbrengen. Of wat je zegt al dan niet waar is, is van geen tel. Hou privé-zaken privé.

4. Waarom moet jij altijd…

De nadruk leggen op de zwakheden, eerder dan op de sterktes van je partner zal hem of haar enkel nog zwakker maken. Focus je op de sterke punten van je partner, niet op zijn zwaktes.

5. Je partners mening over iets vragen en dan net het tegenoverstelde doen.

Vele gescheiden koppels noemen dit de grootste vorm van respectloosheid. Wanneer je je vrouw vraagt in welk restaurant ze wil eten en ze een drietal mogelijkheden opsomt, rij dan niet recht naar een vierde. Het betekent ‘Ik respecteer je mening niet en geef niets om wat je zegt’.