Sociale gelijkheid is grootste bekommernis Europese burger

De Scandinavische landen en Oostenrijk toonden zich het minst enthousiast over een Europese betrokkenheid bij investeringen en jobcreatie. (mah)

Een Europese tussenkomst wordt echter vooral in een aantal andere sectoren gewenst, zoals de strijd tegen terrorisme en de promotie van democratie en vrede (80 procent) en de bescherming van het leefmilieu (77 procent).

Amper 20 procent gaf te kennen dat een economische regering voor de Europese Unie een positieve uitkomst zou voor de toekomst van Europa. Daarentegen wees 53 procent op gelijkwaardige levensstandaarden in de hele regio als een cruciaal element voor de toekomst van Europa.

Daarentegen merkt Eurobarometer op dat de bevolking weinig enthousiasme toont voor een grotere rol van de instellingen van de Europese Unie in het beheer van de economie.

Respondenten stelden dan ook dat meer aandacht zou moeten worden geschonken aan sociale gelijkheid en solidariteit (46 procent) dan aan de bescherming van het leefmilieu (31 procent) of de ondersteuning van vooruitgang en innovatie (28 procent).

