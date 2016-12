Wat kunnen de VS dit jaar leren uit de verkoop van kerstbomen?

De verkoop van kerstbomen is een betrouwbare indicator wat betreft het vertrouwen in de Amerikaanse economie. Nadat eerder al de aandelenbeurzen hun grootste stijging ooit lieten noteren in de periode net na de verkiezingen, steeg nu ook de verkoop van kerstbomen met 10% vergeleken met een jaar geleden.

Ook dat is een record, blijkt uit data verzameld door bureau Everscore ISI, dat sinds 2003 de verkoop van de bomen bijhoudt.

Dat is goed nieuws voor retailers, want de verkoop van kerstbomen, vergezeld van minder dan 5% werkloosheid in het land en de nog steeds lage olieprijzen, geeft een goede indicatie over de verkoop van cadeautjes in dezelfde maand. Dat alles wordt bevestigd door de US consumentenindex die in december op 98,2 afklokte, 0,2 punten hoger dan analisten hadden geschat en het hoogste cijfer in 12 jaar.

Trump vs Clinton en de verkoop van kerstbomen

Toch is niet alles goud wat blinkt: Trumps populariteitsratio blijft de laagste in 25 jaar voor een nieuwe president. Ook dat kan uitleggen waarom in staten die voor Trump stemden (rood) gemiddeld 3% meer kerstbomen werden verkocht dan in staten waar Hillary Clinton de kiesmannen binnenhaalde. Eenzelfde fenomeen werd in 2008 geregistreerd, toen Obama won, maar dan in tegenovergestelde zin.

De VS eindigen hun jaar dus met een goed gevoel. Misschien een reden om zich zorgen te maken over wat komen zal?