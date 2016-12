Openbare werken betekent voor driekwart winkels verlies

Handelaars die omzetproblemen ervaren door openbare werken, zullen in de toekomst bij de Vlaamse overheid een hinderpremie kunnen aanvragen.

Dat heeft Philippe Muyters, Vlaams minister van economie, aangekondigd.

De ondernemersorganisaties reageren positief op het nieuwe initiatief, maar wel wordt opgemerkt dat de compensaties onvoldoende zullen zijn om alle geleden schade op te vangen.

Er wordt ook benadrukt dat de helft van de compensaties onder de vorm van belastingen opnieuw naar de overheid zal terugvloeien. De nieuwe regeling treedt in de zomer volgend jaar in werking.

Faillissement

Openbare werken leiden bij driekwart van de handelaars uit de omgeving tot financiële verliezen. Dat blijkt uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Bij 2 procent van de winkels zouden de problemen zelfs in een faillissement uitmonden.

Om die lasten van de werken te helpen dragen, wil de Vlaamse regering handelaars met inkomensverlies een hinderpremie tot 2.000 euro ter beschikking stellen.

Winkels die door de werken compleet ontoegankelijk zijn geworden, krijgen na drie weken bovendien nog eens recht op een bijkomende compensatie van 80 euro per dag. Voor de compensatieregeling is een budget van 6,1 miljoen euro gereserveerd.

De handelaars zijn ook niet langer verplicht om hun winkel volledig te sluiten om recht te krijgen op de compensatiepremie, zoals vroeger wel het geval was. Bovendien is er tevens voor gezorgd dat de compensaties automatisch worden overgemaakt en niet specifiek aan de administratie moet worden aangevraagd.

Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, noemt de premie de meest bedrijfsvriendelijke maatregel die door de Vlaamse regering is genomen. Anderzijds moet volgens haar worden vastgesteld dat de omvang van de compensatie in veel gevallen onvoldoende is om de geleden schade volledig te dekken.