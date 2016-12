China gaat uitstoot van broeikassen meten van uit de ruimte

Share on Pinterest

Het Chinese parlement heeft zondag ook een wet gestemd die vervuilende industrieën vanaf 2018 extra belastingen gaat opleggen. Daarmee wil het land een einde maken aan de frequente luchtvervuiling in het land die delen van de economie paralyseert. Zo moesten vorige week in het noorden van het land nog scholen en bedrijven worden gesloten vanwege een ongezond dikke laag smog.

De satelliet wil nagaan of de landen die het COP21-klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend zich ook daadwerkelijk aan de hen opgelegde CO2-reducties houden. Zo kan elke afwijking van meer dan 1% van de vooropgestelde normen worden vastgesteld en zullen de data om de 16 dagen worden verzameld. De Chinese overheid wil daarna zijn beslissingen omtrent het milieu gaan afstemmen op de data die ze via de satelliet doorgespeeld krijgt.

Volgens het officiële Chinese persbureau wordt het land zo na de Verenigde Staten en Japan het derde land in de wereld dat de uitstoot van broeikasgassen in de ruimte gaat opmeten.

China heeft woensdag een satelliet de ruimte in gestuurd die de hoeveelheid koolstofdioxide gaat meten die in de atmosfeer wordt uitgestoten.

