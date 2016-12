Instant koffie boekt vooral succes in groeimarkten

Share on Pinterest

Deze evolutie heeft er volgens Euromonitor ook voor gezorgd dat koffie aan populariteit wint in traditionele theelanden zoals China, Iran en Groot-Brittannië. (mah)

Daarnaast moet volgens Euromonitor echter wereldwijd gekeken worden naar een nieuwe consumptie-golf, waarbij gewezen wordt op de groeiende populariteit van de koffieshops. Vorig jaar werden wereldwijd al 107.000 koffieshops geteld, tegenover 54.000 adressen in het midden van het voorbije decennium.

De groei moet volgens Barry vooral verwacht worden in gemengde variëteiten, waarin ook melk en suiker zijn voorzien. “Vooral markten met een sterke theetraditie vertonen een voorkeur voor deze gemengde variëteiten. Hun geschiedenis bestaat immers uit de consumptie van zoete thee.”

Tegen het einde van dit decennium zal de regio dan ook wellicht worden ingehaald door Asia-Pacific en het Midden-Oosten en Afrika. Drie van de vijf grootste groeimarkten – Filipijnen, Mexico, Thailand, Indonesië en China – situeren zich in Zuidoost-Azië.

“In de rest van de wereld wordt het verbruik aangevoerd door Oost-Europa, maar die situatie zal niet blijven duren. Oost-Europa is immers een relatief verzadigde markt.”

In de ontwikkelde markten staat het product echter onder druk van een aantal aanverwante dranken, zoals verse koffie of koffiepods. “In het westelijk halfrond kent instant koffie – op uitzondering van Mexico – slechts een beperkt succes,” benadrukt Matthew Barry, analist bij Euromonitor.

Die groei wordt volgens Euromonitor vooral gedragen door groeimarkten zoals Azië en het Midden-Oosten, waar de consumenten het product een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke manier vinden om energie op te slaan, maar zich in ook de moderne verwesterlijkte levensstijl te begeven.

Opgemerkt wordt dat de markt voor instant koffie op dit ogenblik een wereldwijde jaaromzet van 28 miljard dollar vertegenwoordigt, maar tegen het einde van dit decennium zou dat bedrag nog me 8,3 miljard dollar stijgen.

