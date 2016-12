Veel meer verkeersboetes uitgedeeld in Vlaanderen

Tijdens de eerste helft van dit jaar heeft de Belgische politie bijna 2,47 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Dat betekende een stijging met 22 procent tegenover dezelfde periode acht jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische verkeerspolitie.

De sterke groei moet wel enigszins worden gerelativeerd, want ook de omvang van de Belgische autovloot is toegenomen. Er waren tijdens de eerste helft van dit jaar in België immers 7,3 miljoen voertuigen ingeschreven. Dat betekende een stijging met 14 procent tegenover dezelfde periode acht jaar geleden.

Verder blijkt vooral dat in Vlaanderen opvallend meer processen-verbaal worden uitgeschreven dan in Wallonië of Brussel.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden ruim 1,69 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd. Nagenoeg 70 procent van die boetes werden uitgeschreven in Vlaanderen, tegenover 23 procent in Wallonië en 7 procent in Brussel.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in Vlaanderen veel meer flitscamera’s actief zijn dan in Wallonië. Bovendien kennen Wallonië en Brussel nog geen trajectcontroles.

Verkeersintensiteit

Anderzijds wordt benadrukt dat 56 procent van de zware snelheidsovertredingen in Wallonië wordt opgetekend. Dat zou mogelijk te maken kunnen hebben met het feit dat Wallonië een lagere verkeersintensiteit kent, waardoor vele chauffeurs geneigd zouden zijn sneller te rijden.

Ook bij alcoholcontroles is er tussen de regio’s een duidelijk verschil. In totaal werden 24.862 chauffeurs wegens een positieve ademtest beboet. Daarbij moest echter worden vastgesteld dat meer dan 62 procent van de boetes werd uitgedeeld in Vlaanderen, tegenover 32 procent in Wallonië en ruim 5 procent in Brussel.

Voor inbreuken op het handenvrij bellen werden 57.254 chauffeurs beboet, waarbij meer dan 54 procent van de processen-verbaal in Vlaanderen vielen, tegenover 24,5 procent in Wallonië en ruim 21 procent in Brussel.

Tenslotte werden ook 39.104 boetes uitgedeeld wegens inbreuken tegen de gordeldracht, met bijna 54 procent in Vlaanderen, 28 procent in Wallonië en 17 procent in Brussel.