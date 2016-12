Reclame voor cosmetica formuleert vooral negatieve boodschappen

Share on Pinterest

“Deze miljardenindustrie dankt zijn rijkdom aan inspanningen om vrouwen op te zadelen met een slecht gevoel over hun eigen lichaam, dat echter dankzij de helende werking van de cosmetica weer beter kan worden gemaakt.”

“Dat zorgt ervoor dat vrouwen het gevoel krijgen constant aan een inhaalrace bezig te zijn, zonder ooit in die pogingen te lukken,” merkt professor Ringrow nog op. “Bovendien creëert de reclame – imaginaire – problemen waarvan de vrouwen moeten vaststellen zich nooit bewust te zijn geweest.”

Professor Ringrow toont daarbij aan dat cosmetica-reclame niet alleen in beeld een onbereikbaar ideaal naar voor probeert te brengen, maar ook in zijn taalgebruik een vergelijkbare strategie volgt.

De auteur benadrukt in het boek – gebaseerd op een analyse van de cosmetica-reclame in de Franse en Engelse edities van de magazines Elle en Cosmopolitan – dat de adverteerder aan vrouwen vooral de boodschap stuurt dat hun lichaam constant hulp nodig heeft.

