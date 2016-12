Alternatieve merken manier om frustraties met partner te ventileren

Alternatieve merken kunnen een manier zijn om de frustratie met de romantische partner te kanaliseren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of New Hampshire.

Om die ergenis te ventileren blijkt volgens de onderzoekers immers vaak de beslissing genomen te worden een product of een merk te kiezen dat loodrecht ingaat tegen de voorkeuren van de partner.

Vooral partijen die zich in hun relatie de lagere in de machtsverhouding voelen, zouden volgens de wetenschappers op deze strategieën beroep doen. Ook de merkenkeuze wordt volgens de onderzoekers dan ook gebruikt om met conflicten in relaties om te gaan.

“De onbewuste keuze voor een merk dat loodrecht tegenover de voorkeuren van de partner staat, zorgt voor een beter gevoel, zonder dat men het zelf beseft,” verduidelijkt onderzoeksleider Danielle Brick, professor marketing aan de University of New Hampshire.

Oppositie

Uit het onderzoek bleek dat respondenten met de lagere relatie-macht gevoelens van frustratie kanaliseerden door bij de keuze van aankopen een selectie te maken met merken die tegen de voorkeuren van de partner ingaan. Gevoelens van droefheid bleken daarentegen te leiden tot een keuze van producten die overeenstemden met de voorkeuren van de partner.

“Personen die gefrustreerd zijn, hebben de neiging actie te ondernemen en te protesteren,” verduidelijkt professor Brick. “Daarentegen zet droevigheid het individu aan tot een passief gedrag en is er geen aanzet om actief tegenover de dominerende partner oppositie te voeren.”

In ieder geval heeft de studie volgens de onderzoekers uitgewezen dat de keuze voor een tegengesteld product een betere aanpak lijkt om een relationeel conflict te kanaliseren dan een confrontatie of een passieve houding.

De resultaten van de studie hebben volgens Danielle Brick echter ook implicaties voor de marketing, aangezien marketeers immers steeds uitgaan van de veronderstelling dat consumenten bij hun aankopen bewuste en overwogen keuzes maken. (mah)