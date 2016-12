Apple heeft een licentie om te stelen

Een app die in 2015 in de App store verscheen en in Silicon Valley een ‘instant classic’ werd, is nu door Apple gewoon gekopieerd.

Ben Erez ontwikkelde in 2015 een app die hij Breathe noemde en die gebruikers ervan op tijd en stond notificaties toestuurde die hen er aan herinnerden dat ze even moesten pauzeren en gas terugnemen. In feite ging het om een oefening in mindfulness.

Niet enkel gebruikers waren enthousiast; ook Apple vond de app top want een jaar later presenteerde CEO Tim Cook ter gelegenheid van de Worldwide Developer Conference een aantal van Apple’s nieuwste en beste producten. Een daarvan was een nieuwe app voor de Apple Watch die de naam Breathe droeg en gebruikers op tijd en stond notificaties toestuurde die hen er aan herinnerden dat ze even moesten pauzeren en gas terugnemen.

Opmerkelijk genoeg had Erez met de app niets te maken. Cook en de zijnen hadden de app gewoon gekopieerd en niet eens de moeite gedaan om de naam te wijzigen.

De Apple-ontwikkelaarsvoorwaarden zijn duidelijk:

Maar nu wordt het pas interessant, want volgens het Apple developer license agreement (dit zijn de voorwaarden die iOS-ontwikkelaars moeten respecteren) heeft het bedrijf daar alle recht toe: ‘Nothing in this Agreement will impair Apple’s right to develop, acquire, license, market, promote, or distribute products or technologies that perform the same or similar functions as [Licensed Applications].’

Als je een app in de App store aanbiedt en iemand binnen het bedrijf uit Cupertino vindt die app de moeite waard dan kan het bedrijf die app gewoon kopiëren en [te koop] aanbieden.

Getting Sherlocked

De Breathe-app is geen geïsoleerd geval. Apple kopieerde F.lux en integreerde het als Nightshade in iOS 10. ook verschillende functies van WhatsApp werden in iMessage op iOS 8 teruggevonden. Dan is er nog de wireless file sharing app Bump, die bij Apple gewoon AirDrop heet.

Het bedrijf van wijlen Steve Jobs heeft derdepartij-ontwikkelaars al zo vaak ‘rechtmatig’ bestolen dat er zelfs een term voor bestaat: “Getting Sherlocked.”