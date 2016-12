‘Distributiemodel voor aankoop nieuwe wagens is gebroken’

Het vertrouwde distributiemodel voor de verkoop van nieuwe wagens staat onder grote druk en dreigt op termijn te zullen verdwijnen. Dat zegt onder meer Flavien Neuvy, directeur van de Franse consumptie-adviseur Cetelem, tegenover de krant Les Echos.

Er wordt immers opgemerkt dat steeds meer automerken een rechtstreeks contact met klant nastreven, waardoor de traditionele autodealer dreigt te worden opzij geschoven.

Online platformen bieden belangrijke kansen om dat nieuwe model uit te bouwen.

“Merken zoals Hyundai, Fiat-Chrysler, Seat of Volvo hebben platformen voor de online verkoop van auto’s opgestart,” benadrukt Les Echos. “Andere merken openen eigen showrooms. Verwacht mag worden dat die trend ook door andere constructeurs zal worden opgepikt.”

Nieuwkomers

“Op dit ogenblik blijven die initiatieven nog relatief beperkt,” zegt de krant nog. “De klant kan zijn nieuwe wagen – met opties – wel online kopen en ook de betaling geheel of gedeeltelijk digitaal afhandelen, maar meestal moet hij zich toch nog tot een dealer wenden om zijn nieuwe auto te kunnen ophalen.”

“De automerken zorgen er immers voor hun netwerken, die nog steeds van cruciaal belang zijn voor hun commerciële strategieën, niet te beschadigen. Op middellange termijn lijkt echter niets een massale toepassing van ecommerce in de autosector in de weg te staan.”

Het is volgens experts dan ook geen verrassing dat nieuwkomers kiezen voor een distributie in eigen beheer. “Die strategie wordt onder meer gehanteerd door Tesla Motors, verkoper van elektrische wagens, die zijn modellen rechtstreeks op het internet of in eigen showrooms te koop aanbiedt,” alsnog Les Echos.

“Op die manier hoeft het merk ook geen netwerk van concessiehouders – die moeten worden vergoed – op te zetten en te onderhouden. Ook andere constructeurs zijn zich echter bewust van de zwakte van hun distributiemodel en hebben – zoals onder meer de Duitse luxemerken Audi, BMW en Mercedes – digitale showrooms geactiveerd.”