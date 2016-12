Van waar onze fascinatie met altijd drukbezette zakenlui?

Share on Pinterest

Er kunnen volgens de onderzoekers wel afwijkingen tussen de verschillende culturen worden opgemerkt. “In Italië blijkt vrije tijd nog meer met status in verband gebracht te worden dan in de Verenigde Staten,” aldus professor Bellezza. “Mogelijk hebben Italianen een gezondere kijk op het evenwicht tussen werk en vrije tijd.” (mah)

Tevens kon worden vastgesteld dat het bezit van Bluetooth-apparatuur, die met een hoge graad van activiteit en multitasking in verband wordt gebracht, een hogere status krijgt dan traditionele hoofdtelefoons, die vooral aan ontspanning worden gekoppeld.

Onder meer werd vastgesteld dat ecommerce-diensten met leveringen aan huis met eenzelfde status in verband werden gebracht als retailers die zich vooral op de hogere inkomenscategorieën richten.

“In het verleden bleken vooral luxeproducten een efficiënt instrument om status te communiceren,” getuigt professor Bellezza. “Maar uit de enquête bleek dat merken die met een druk leven in verband kunnen worden gebracht, een gelijkaardig effect kunnen realiseren.”

“Ook in de media en de reclame wordt een gebrek aan vrije tijd als een ideaalbeeld naar voor geschoven. Dat geldt echter ook voor sectoren die aan deze drukbezette bevolkingsgroepen goederen en diensten leveren.”

“Honderd jaar geleden was vrije tijd een belangrijk status-symbool,” benadrukt onderzoeksleider Silvia Bellezza, professor marketing aan de Columbia Business School. “Wie immers voldoende kapitaalkrachtig was, hoefde niet te werken en kon zijn leven vooral op ontspanning en vrije tijd richten.”

