Nieuw overslagrecord voor de Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen zijn dit jaar ongeveer 214,4 miljoen ton goederen behandeld. Daarmee wordt een nieuw record opgetekend. Dat heeft het Antwerpse havenbedrijf bekend gemaakt.

Tegenover vorig jaar is de trafiek in de Antwerpse haven met 2,9 procent toegenomen. De groei is vooral te danken aan de sterke stijging van de containertrafieken, die voor de eerste keer in de geschiedenis een volume van meer dan tien miljoen exemplaren hebben overschreden.

Ook bij het vloeibaar massagoed kon een stijging worden gemeld. Alleen de trafieken in droog massagoed en conventioneel stukgoed moesten een inkrimping melden.

De containertrafieken in de Antwerpse haven kenden dit jaar een stijging met 4,1 procent. De volumetoename is gedeeltelijk te danken aan trafieken die van onmiddellijke concurrenten zoals Rotterdam en Hamburg konden worden overgenomen.

De Antwerpse haven zegt zijn marktaandeel in de regio tussen Le Havre en Hamburg gevoelig te hebben kunnen vergroten. Opgemerkt wordt daarbij dat de Antwerpse haven er vooral in geslaagd is zijn positie in trafieken met het Verre Oosten gevoelig te hebben kunnen verbeteren.

In gewicht is er sprake van een trafiek van nagenoeg 119 miljoen ton.

Staal

Bij het vloeibaar massagoed kon eveneens een toename met 4,5 procent tot bijna 70 miljoen ton worden geregistreerd, vooral dankzij de activiteiten van tankopslagbedrijven, die van de lage olieprijzen profiteren. Daarmee bevestigde het vloeibaar massagoed zijn positie als tweede belangrijke groeipijler van de Antwerpse haven.

Daarentegen dienden het droge massagoed en het conventionele stukgoed een inkrimping met respectievelijk 9,8 procent en 2,4 procent melden. Daarbij wordt in belangrijke mate gewezen naar de problemen in de Europese staalindustrie, die onder grote druk staat door het goedkope aanbod vanuit China.

In totaal werden in de Antwerpse haven dit jaar 14.523 schepen ontvangen. Dat betekende een stijging met 0,7 procent tegenover vorig jaar.