Omruilbeleid creëerde ‘tikkende tijdbom’ voor retailers

Het terugbrengen en omruilen van verkochte goederen kost Amerikaanse retailers jaarlijks zo’n 8% van hun totale omzet. In 2015 ging het om liefst 260 miljard dollar. Vooral online shopping blijkt een probleem te worden, in die mate dat nu sprake is van ‘een tikkende tijdbom’, die een enorm gat in de financiën van retailers slaat.

Hoe meer wordt verkocht, hoe meer wordt omgeruild, want voor kleding zou het in sommige gevallen tot 40% van de verkochte goederen gaan, leert een analyse van de National Retail Federation.

Onlangs kondigden verschillende grote Amerikaanse winkelketens zelfs aan dat ze minder soepel zouden omgaan met klanten die aangekochte spullen willen omruilen of hun geld terugvragen. Slecht idee, want uit onderzoek blijkt dat hoe flexibeler winkels zijn inzake retourvoorwaarden, hoe minder klanten ook daadwerkelijk hun spullen terugbrengen.

Brengen ze het wel terug, dan begint het probleem. Volgens studiebureau Gartner kan minder dan de helft van de teruggebrachte items opnieuw aan de volle pot worden verkocht. Nog volgens Gartner kost het ganse omruilcircus de retailer tijdens de eindejaarsdagen 10% van zijn omzet.

Wat gebeurt er met de teruggebrachte items?

Een goede vraag. Beschadigde en ongewenste artikelen worden weggegooid of beginnen aan een lange reis die hen via doorverkopers bij opkopers en groothandelaars brengt en waar ze nog enkele cent per dollar opbrengen. Die opkopers proberen dan op hun beurt de teruggebrachte items tegen spotprijzen aan koopjesjagers te slijten.

Wie slaat er een handel uit?

Uiteraard zijn er ondertussen gespecialiseerde bedrijven die dit ganse logistieke proces in opdracht van grote retailketens voor hun rekening nemen. Door gegevens te verzamelen en dankzij hun uitgebreide marktkennis, beslissen ze al gauw welk het voordeligste pad is voor elk afzonderlijk item – liefdadigheid, terugbezorgen aan de leverancier, opnieuw verkopen op een gespecialiseerd platform… Deze bedrijfjes betalen twee tot drie keer meer dan de 15 tot 30 dollarcent per dollar die de retailers zelf kunnen terugverdienen, wanneer ze het proces begeleiden.

Niet verwonderlijk dat de voorbije maanden zowel UPS als FedEx geld staken in een aantal van deze bedrijfjes. UPS nam deel aan de kapitaalsverhoging van Optoro, FedEx lijfde GENCO Distribution System – een concurrent van Optoro -zelfs volledig in.