Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Dit jaar kon in de Antwerpse haven 29 ton cocaïne worden onderschept. Daarmee werd een nieuw record gevestigd. Tegenover vorig jaar is er sprake van nagenoeg een verdubbeling.

Dat hebben vertegenwoordigers van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gemeld. Door de vangst zouden 584 miljoen dosissen cocaïne zijn tegengehouden. Er werden ook 162 arrestaties verricht, terwijl 7,52 miljoen euro cash geld in beslag werd genomen.

Benadrukt wordt dat de drugs massaal worden aangevoerd uit Zuid-Amerika, waardoor handelaars zich bijzonder goedkoop – tussen 26.000 euro en 28.000 euro per kilogram zuivere cocaïne – kunnen bevoorraden.

Wel wordt opgemerkt dat de gebruikers meestal weinig merken van de lage prijzen. De eindklant zou immers nog altijd gemiddeld 50 euro per gram betalen. Dealers zouden door hun grotere winstmarges aan hun trouwe klanten wel geregeld promoties aanbieden.

Prijsafspraken

Drugsbendes zouden volgens de krant Het Laatste Nieuws zelfs prijsafspraken hebben gemaakt om hun winstmarges te beschermen. In het verleden werden groothandelsprijzen van gemiddeld 37.000 euro per kilogram gehanteerd, maar in een aantal gevallen heeft de massale aanvoer dat bedrag soms tot 21.000 dollar doen dalen.

De cocaïne wordt door invoerders in Zuid-Amerika gekocht voor 1.000 euro tot 4.000 euro per kilogram.

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en de douane hebben dit jaar meer dan tachtig nieuwe drugsonderzoeken geopend. Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) maakte eerder bekend dat Antwerpen de cocaïne-hoofdstad van Europa mag worden genoemd.

Nergens in Europa wordt per duizend inwoners meer cocaïne geconsumeerd dan in Antwerpen-Zuid. Daarmee verwijst de Vlaamse havenstad Londen naar een tweede plaats. Als derde werd Zürich gerangschikt, gevolgd door Barcelona, Molina de Segura, Eindhoven, Genève, Sankt-Gallen, Basel en Dortmund. Brussel eindigt op een elfde plaats.