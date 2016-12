Armoede tijdens jeugd zorgt voor levenslange problemen

Kinderen die in armoede opgroeien, dreigen als een volwassene ook met een psychologische deficit te worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij meer dan driehonderd proefpersonen, die van hun negende tot vierentwintigste jaar werden gevolgd.

Er wordt aan toegevoegd dat de schade zich in een brede waaier van problemen kan uiten.

De resultaten van de studie maken volgens de onderzoekers duidelijk dat de strijd tegen armoede zo snel mogelijk moet worden gestart, zodat kinderen wel de nodige kansen krijgen aangereikt om in betere omstandigheden aan de economie en de maatschappij deel te nemen.

“Kinderen die in armoede opgroeien, worden als volwassenen met meer psychologische problemen, met inbegrip van asociaal gedrag – zoals agressie of pesterijen – of uitingen van hulpeloosheid geconfronteerd dan leeftijdsgenoten uit de middenklasse,” benadrukt onderzoeksleider Gary Evans, professor kinderpsychologie aan de Cornell University.

Cumulatief

“Arme kinderen bleken ook vaker aan chronische psychologische stress te lijden en heel dikwijls moet een inferieure werking van het ruimtelijk kortetermijn-geheugen worden opgetekend. Personen die in een arme omgeving worden geboren, dreigen met een groter aantal psychologische problemen te zullen moeten afrekenen.”

“Armoede leidt tot een hoge vorm van stress,” zegt professor Evans nog. “Iedereen wordt met stress geconfronteerd, maar armoede doet die druk nog sterk toenemen. Bovendien staan ook de ouders onder stress. Dat zadelt de kinderen op met een cumulatieve blootstelling aan risico’s.”

De resultaten van de studie hebben volgens de onderzoeker belangrijke implicaties, aangezien kinderen die in armoede worden geboren, ook als volwassene wellicht in een achtergestelde situatie zullen blijven steken. Dat is volgens Gary Evans zeker het geval in de Verenigde Staten, die de laagste sociale mobiliteit van de westerse democratische wereld kennen. (mah)