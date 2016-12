In nagenoeg elk Europees land vormt de hoofdstad een belangrijke pijler van de nationale economie, maar de Duitse metropool Berlijn vormt daarop een uitzondering.

Dat blijkt uit een rapport van het Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, dat de invloed van de hoofdsteden op het gemiddelde inkomen van de nationale bevolking berekende.

Daarbij werd vastgesteld dat in alle Europese landen de bevolking gevoelig armer zou zijn zonder de economie van zijn hoofdstad. In Duitsland daarentegen blijkt Berlijn te wegen op de rijkdom van de burger. Dat is volgens de onderzoekers een erfenis van de Koude Oorlog.

In sommige landen is de impact van de hoofdstad bijzonder groot. In Griekenland zou de bevolking zonder de impact van Athene ongeveer 20 procent armer zijn. Die invloed is grotendeels te danken aan het feit dat Athene meer dan één derde van de totale Griekse bevolking herbergt.

Maar ook in andere landen, waar de hoofdstad de geografische verspreiding van de nationale bevolking minder domineert, kan volgens de Duitse onderzoekers een belangrijke impact worden opgetekend.

Hoofdkwartieren

In Frankrijk zou de bevolking zonder Parijs 15 procent armer zijn. In Groot-Brittannië en Tsjechië maken Londen en Praag een verschil van respectievelijk 11 procent en 14 procent. Datzelfde verhaal gaat op voor Warschau, Brussel, Wenen en Madrid.

“Zelfs Rome, dat nochtans op grote afstand ligt van het rijke industriële gebied in het noorden van Italië, maakt de bevolking van het land nog altijd 2 procent rijker,” wordt er opgemerkt.

“Berlijn is de enige uitzondering op de regel. Indien Berlijn van de rest van Bundesrepublik zou worden afgestoten, zou de bevolking van het land gemiddeld 0,2 procent rijker worden.”

Door de Koude Oorlog hebben een aantal grote bedrijven – waaronder Siemens – heeft aangezet zijn hoofdkwartieren naar andere regio’s over te brengen. De stad kent nog steeds een hoge werkloosheid en wordt financieel door de andere regio’s ondersteund. (mah)