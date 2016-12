Beweging kan creativiteit kinderen stimuleren

Kinderen zouden bij het nadenken zoveel mogelijk moeten worden aangemoedigd om tegelijk ook gebaren te maken. Die handelingen kunnen immers het creatieve denken helpen stimuleren.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of York en de University of Hertfordshire bij ruim honderddertig kinderen tussen acht en elf jaar.

De conclusie van de studie houdt volgens de onderzoekers een duidelijke boodschap in voor het onderwijs. Opgemerkt wordt immers dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om in de klas bewegingen te maken, zodat hun creativiteit zou kunnen worden gestimuleerd.

“Kinderen blijken uit zichzelf bewegingen te maken wanneer ze denken aan nieuwe manieren om dagelijkse instrumenten te gebruiken,” merkt onderzoeksleider Elizabeth Kirk, professor psychologie aan de University of York, op. “Hoe meer gebaren er worden gemaakt, hoe meer ideeën naar boven blijken te komen.”

Handen

“Vooral wanneer kinderen gevraagd worden met de handen te bewegen, blijken vaak creatieve ideeën geboren te worden. De gebaren bieden wellicht de mogelijkheid om de eigenschappen van het object – zoals omvang, vorm en hanteerbaarheid – te verkennen. Die exploratie kan ideeën voor een creatief gebruik doen opborrelen.”

De onderzoekers stelden vast dat een kind bij het denken gemiddeld dertien bewegingen maakt. Wanneer echter specifiek gevraagd wordt gebaren te maken, bleek men aan een gemiddelde van drieënvijftig bewegingen te komen.

“Het aanmoedigen van de beweging leverde ook een grotere creativiteit op,” aldus professor Kirk. “Kinderen die aangezet werden gebaren te maken genereerden een significant groter aantal suggesties voor nieuwe toepassingen voor dagelijkse objecten dan hun leeftijdsgenoten die geen enkele instructie hadden ontvangen.”

Bij kinderen die gestimuleerd werden om te bewegen, zouden de nieuwe ideeën ook een hoger creatief niveau laten optekenen. (mah)