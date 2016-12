China wil nu ook een ruimtemacht zijn

China werpt zichzelf voor de eerste keer in de geschiedenis op als een echte ruimtemacht. Dat heeft Wu Yanhua, vice-directeur van de China National Space Administration, gezegd naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe vijfjarenplan voor de Chinese ruimtevaart.

In het nieuwe programma zijn onder meer missies naar de planeet Jupiter en de achterzijde van de maan voorzien. Die projecten vormen onderdeel van een programma waarmee China tegen het einde van het volgende decennium één van de drie grootste ruimtevaart-mogendheden van de wereld wil worden.

Pas dertien jaar geleden lanceerde China zijn eerste bemande ruimtemissie.

In het nieuwe programma is onder meer voorzien dat China binnen een periode van maximaal twee jaar een landing op de achterkant van de maan kan realiseren. Ook wordt gewag gemaakt van een exploratie van asteroïden.

Buitenland

Experts erkennen dat de Chinese ruimtevaart inderdaad voor de eerste keer een aantal ambitieuze doelstellingen naar voor heeft gebracht, maar ze voegen eraan toe dat het land nog meer inspanningen zal moeten doen om zich op het niveau te kunnen tillen van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa), het Russische Roscosmos en het European Space Agency (Esa).

“China heeft een aantal interessante ruimteprojecten in de pijplijn, maar wanneer naar topmissies wordt gekeken, heeft het land nog altijd een belangrijke achterstand tegenover de echte grootmachten van de ruimte,” zegt ook Jiao Weixin, professor aan de School of Earth and Space Sciences van de Peking University.

Wu Yanhua benadrukte nog dat de geplande Jupiter-missie gedeeltelijk door de privésector zal worden gefinancierd. Hij wierp daarbij ook op dat het Chinese ruimtevaartprogramma, dat tot nu toe grotendeels van extere inmenging werd afgeschermd, zich mogelijk ook voor buitenlandse financiering zou openstellen. (mah)