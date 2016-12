Deutsche Gründlichkeit? Nieuwe luchthaven Berlijn zal met 7 jaar vertraging openen

De opening van de luchthaven Berlijn Brandenburg Willy Brandt is opnieuw uitgesteld tot ‘ergens in april of mei 2018’. De nieuwe luchthaven moet die van Tegel in het westen van Berlijn en Schönefeld in het oosten vervangen. De luchthaven zou eerst in 2011 openen maar verschillende constructiefouten en budgetoverschrijdingen zorgden keer op keer voor vertraging.

Eind juni 2016 werden de conclusies van een onderzoeksrapport gepresenteerd naar de redenen van de enorme vertraging en kostenoverschrijdingen. Daarin werd melding gemaakt van een gebrek aan controle en een gebrek aan realiteitszin bij de bouw. Er lopen ook al 10 gerechtelijke onderzoeken wegens fraude en nalatigheid.

‘Opening is voor ergens in 2018’

Gehoopt werd dat de opening nog eind 2017 zou kunnen plaatsvinden, maar volgens de lokale krant Berliner Morgenpost zou het nu ten vroegste ergens in 2018 zijn. In januari zou een meer precieze datum worden gecommuniceerd.

Ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa noemde de winter van 2017 al ‘onhaalbaar’ en ziet in 2018 ‘een meer realistisch scenario’.

In de luchthaven is al 6,6 miljard euro geïnvesteerd, exclusief nieuwe leningen. De bouw is een samenwerkingsverband tussen de stad Berlijn, de regio Brandenburg en de Duitse regering.