Kiezers zijn ontevreden, maar willen niet uit de EU

Kiezers in de Europese Unie zijn ontevreden over de richting die hun land in is geslagen, maar blijven in grote getallen hun EU-lidmaatschap verdedigen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van WIN/Gallup International, waarover het persagentschap Reuters bericht.

In totaal werden 15.000 mensen in 15 Europese landen ondervraagd, nog voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

Vooral Grieken (89%), Fransen (82%), Italianen (79%) en Duitsers (62%) vinden dat het in hun land de verkeerde richting op gaat.

36% van de ondervraagden zegt een uitstap uit de EU te verkiezen, dat zijn er 3% meer dan bij de vorige peiling.

In België, Duitsland en Frankrijk daalt het aantal mensen dat een exit steunt. In Finland (40% vs 29%) en Griekenland (46% vs 38%) stijgt dat aantal.

60% van de ondervraagden is voorstander om minder vluchtelingen en immigranten op te nemen. In Duitsland loopt dat cijfer op tot 64%, in Italië tot 75% en in Griekenland zelfs tot 86%.