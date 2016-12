Wat weet u over de Generatie Z?

Jarenlang waren de media geobsedeerd met millennials en daar was een goede reden voor. Het is de generatie die de sociale media heeft uitgevonden, de generatie die zijn inkopen online doet en die naadloos overschakelde van de televisie naar Netflix.

De volgende generatie die zich opmaakt om de arbeidsmarkt te betreden is de Generatie Z (dat zijn de jongeren die vandaag tussen de 5 en 20 jaar oud zijn). In de Verenigde Staten zijn ze met zo’n 60 miljoen, wat betekent dat ze met ongeveer 1 miljoen meer zijn dan de millennials en er voor hen dus een belangrijke maatschappelijke rol is weggelegd.

Generatie Z is NIET gewoon de ‘millennials 2.0’

Het is makkelijk te denken dat een 20-jarige een iets modernere versie van de millennial is. Dat is niet zo. De historische context waarin de Generatie Z is opgegroeid heeft hen met een volledig ander wereldbeeld opgezadeld:

Millennials bijvoorbeeld herinneren zich nog dat Facebook niet bestond en er niet overal WiFi was, de Generatie Z niet. Millennials hielpen een eerste zwarte president verkiezen en het homohuwelijk goed te keuren, Gen Z ziet dit gewoon als de norm.

Doch het grootste verschil is dat millennials opgroeiden in een tijdperk van economische expansie, enkel om nadat ze waren afgestudeerd vast te stellen dat hun diploma veel minder waard was dan men hen had voorgespiegeld… De Generatie Z daarentegen is opgegroeid tijdens de recessie.

Dat wereldbeeld en een reeks andere factoren geven de Generatie Z volgende specifieke kenmerken:

Het merk is dood

Wanneer was de laatste keer dat u een scholier zag opdraven met een gigantisch Polo of Lacoste-logo op zijn hemd? Merken worden beschouwd als ‘het slechte establishment’.

Financieel voorzichtig

Jarenlang hoorden ze enkel horrorverhalen over ‘de verloren generatie’, de millennials die na hun studies opnieuw bij hun ouders moesten intrekken en niet aan werk raakte. 66% van de Amerikaanse Gen Z heeft als grootste bekommernis de schuldenberg waarmee die hun universiteitsstudie hen dreigt op te zadelen.

Super competitief

Gen Z weet dat er in het leven ‘winners’ en ‘losers’ zijn. Ze weten dus dat ze moeten vechten om te bereiken wat ze willen en ze hebben niet het gevoel dat ‘men’ er voor moet zorgen dat ze een job hebben.

Onafhankelijk

Dankzij de sociale media en het enorme aantal merken dat online bestaat, is de Gen Z in staat haar eigen persoonlijk merk te maken. Wie aan deze jongeren iets wil verkopen zal met zeer straffe creatieve marketing uit de hoek moeten komen.