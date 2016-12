Vlaamse verkoop elektrische wagens bijna 50 procent gestegen

Tijdens de eerste elf maanden van dit jaar werden in België 1.841 elektrische wagens in het verkeer gebracht. Dat betekent een stijging met 45 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Febiac, de federatie van de Belgische autosector.

De stijging van de verkoop is in belangrijke mate te danken aan de premie die de Vlaamse overheid sinds begin dit jaar aan de kopers van een elektrische auto toekent.

Tesla en Nissan kennen bij het Belgische publiek de grootste populariteit. Bij de hybride modellen, waarin een traditionele krachtbron met een elektrische motor wordt gecombineerd, werd een verkoop van 15.405 wagens gemeld. Dat betekende een toename met 75 procent tegenover vorig jaar.

Particulieren

In de krant Het Belang van Limburg wordt erop gewezen dat de aankoop van elektrische wagens tot nu toe vooral interessant was voor vennootschappen. Door de premie die begin dit jaar door de Vlaamse autoriteit werd geïntroduceerd, hebben volgens de krant echter ook heel wat particulieren beslist om naar een elektrische auto over te stappen.

Gewezen wordt naar cijfers van het Vlaams Energielandschap, waar eerder al werd gemeld dat de toename van de verkoop van elektrische auto’s in Vlaanderen nagenoeg volledig aan particuliere klanten moest worden toegeschreven.

Het Amerikaanse concern Tesla, dat zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van elektrische wagens, neemt een belangrijk deel van de verkoop voor zijn rekening. Zijn grootste concurrent is de Japanse groep Nissan, binnen de traditionele sector met zijn model Leaf één van de pioniers in elektrische aandrijving.

Samen zouden Tesla en Nissan meer dan de helft van de Vlaamse verkoop van elektrische auto’s vertegenwoordigen. Hybride modellen, die al meer dan tien jaar in België op de markt zijn, genieten bij de duurzame consument ook in Vlaanderen echter nog altijd de grootste voorkeur.