Formule 1 krijgt Champions League-achtige make-over

De komende veranderingen zijn gedeeltelijk gelinkt aan andere activiteiten die Liberty in portefeuille heeft, zoals Live Nation (dat in België in grote festivals als Rock Werchter en (tot in 2015) I Love Techno organiseert) en de honkbalclub Atlanta Braves.

Formule 1 wordt 7 dagen lange happening met muziekoptredens

De huidige Formule 1 bestaat uit 21 Grand Prix-wedstrijden in zowat alle uithoeken van de wereld. Al deze races zijn driedaagse evenementen. Liberty wil dat nu optrekken tot happenings die 7 dagen in beslag nemen, met gesponsorde activiteiten en muziekoptredens. De voorzitter van Liberty, Chase Carey, spreekt in dat verband van wedstrijden die ‘7 dagen moeten duren, groter en breder moeten worden, en een omvangrijker publiek moeten bereiken.’

Verder wil het bedrijf naar een concept waarbij de rechten op elke Grand Prix afzonderlijk kunnen worden verkocht.

Wordt ook de VS ‘Formula One”-crazy?

De globale racewedstrijd maakte pas in 2012 zijn intrede in de VS, toen het F1-circus voor het eerst in Austin neerstreek voor de Texas Grand Prix. Dat bleek een schot in de roos en Liberty wil nu voortbouwen op dat succes, waarbij wordt gekeken naar races in New York en Los Angeles. Daarvoor moet de rivaliteit tussen de verschillende teams en piloten verder worden gepromoot, iets waar sportfans gek op zijn.

Virtual Reality

Libert bereidt ook een virtual reality-ervaring voor. Fans zouden dan een race kunnen beleven vanuit het perspectief van een F1-piloot, terwijl die aan 372km/uur door het parcours raast.