De ene winkelketen zijn dood is Zara ’s brood

Tot in september 1989 was Sears, het grootwarenhuis dat in 1886 was opgericht onder de naam Sears, Roebuck & Co , de grootste retailer van de Verenigde Staten. Een maand later moest het die titel aan Walmart laten.

Eerder deze week moest Sears een lening van 200 miljoen dollar bij zijn CEO Eddie Lampart aanvragen. Dat moet dit icoon van het Amerikaanse retail-landschap toelaten zijn doodstrijd nog even te rekken.

Lampart peuterde de lening los bij zijn eigen hefboomfonds, doch de transactie lijkt meer ingegeven door sentiment dan door gezond verstand, vooral omdat ze werd aangekondigd in de kerstweek, waarin retailers in de VS traditioneel hun grootste omzet halen.

Ook het feit dat – op de CEO na – niemand bereid lijkt nog verder geld te pompen in de noodlijdende warenhuisketen, is een teken aan de wand.

Traditionele winkelketens krijgen het steeds moeilijker

Uit onderstaande grafiek moet blijken dat sinds 2006, de gemiddelde traditionele winkelketen 53% in marktwaarde heeft verloren. Walmart (+2%) is de uitzondering op de regel. Voor Sears loopt het verlies op tot liefst 95%. De cijfers liegen er niet om: de keten boekte een verlies van 748 miljoen dollar in het laatste kwartaal, wat de totale verliezen sinds 2008 op 9,35 miljard dollar brengt. Beterschap lijkt niet direct in zicht. (Ter vergelijking: in dezelfde periode steeg de marktwaarde van webwinkel Amazon met liefst… 1.910%)

© Yahoo Finance © Yahoo Finance

De ene zijn dood is Zara’s brood

Sears was ooit een revolutionair bedrijf: Het begon als postorderbedrijf, maar groeide in het midden van de 20e eeuw uit tot het grootste warenhuis van de VS. Vandaag wordt zijn plek ingenomen door een ander revolutionair bedrijf en dat is het Spaanse Zara. Deze winkelketen introduceerde het begrip ‘ fast fashion’ dankzij zijn capaciteit om zich aan de eisen van zijn klanten aan te passen in ‘real time’. Jawel, sommige items hebben exact 25 dagen nodig om van de tekentafel in een van de meer dan 2.100 winkels in 88 landen te belanden.

Wat is het geheim van Zara?

Die vraag wordt in de Wall Street Journal beantwoord door Pablo Isla, de CEO van Inditex, het holdingbedrijf boven de Spaanse kledingketen, dat ook een reeks andere retailreuzen in portefeuile heeft (Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti,…):

‘Eerst moet je begrijpen wat de klant wil. Dan moet je dat idee integreren in je productie- en logistiekproces, opdat je het snel tot bij diezelfde klant kan krijgen. Daarom bleef de productie altijd in Spanje en in nabijgelegen landen. Creatieve beslissingen worden ad hoc en in minder dan 24 uur genomen, eerder dan tijdens formele vergaderingen.’

Een doorsnee retailzaak in een grote winkelstraat verwelkomt eenzelfde klant gemiddeld drie tot vier keer per jaar terug. Omdat Zara supersnel inspeelt op nieuwe trends en in amper twee weken een nieuwe collectie kan introduceren, heeft de keten dat gemiddelde kunnen opvoeren tot een astronomische… 17 keer per jaar.

Sleutel in deze Zara-sales approach is het winkelpersoneel dat voortdurend wordt geacht feedback te geven over de nieuw geïntroduceerde kledinglijnen. Door daarop in te spelen verwijdert de keten snel wat niet verkoopt om nieuwe lijnen te introduceren.

Wie bij Zara shopt kan zich niet veroorloven om twee weken te wachten alvorens te beslissen. Weg is weg en komt niet meer terug.

Samengevat: Zara is de Usain Bolt van de retail, terwijl Sears stierf nog voor het de eerste horde nemen kon.