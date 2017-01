Ook luxehotelketens laten zich verleiden tot kamerverhuur op uurbasis

Kamerverhuur per uur is niet langer de exclusiviteit van louche hotels of Japanse of Argentijnse ‘love hotels’. Ook ketens die zich in het luxesegment positioneren zoals Mövenpick, Accor en Marriott, geven gasten nu de mogelijkheid om via het Franse boekingsplatform Dayuse.com een kamer te boeken voor een uur, meldt de Financial Times