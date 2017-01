Noord-Korea: Kim belooft alweer nucleair vuurwerk

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un heeft tijdens een nieuwjaarstoespraak op de televisie gezegd dat zijn land ‘de laatste hand’ legt aan de voorbereidingen om een inter-continentale raket af te vuren.

Kim maakte van de gelegenheid gebruik om een overzicht te geven van de militaire verwezenlijkingen van Noord-Korea en verwees daarbij naar o.a. de 3 nucleaire tests onder zijn regime.

‘Noord-Korea zal zijn nucleaire macht blijven uitbreiden om een preventieve aanval uit te kunnen voeren,’ aldus Kim, die in de 30 minuten durende redevoering ook over de economie en de relaties met Zuid-Korea sprak. Kim zei ‘uit te kijken naar een mogelijkheid om de relatie met zijn buurland te verbeteren.’

De voorbije jaren heeft Pyongyang meermaals gezinspeeld op nucleaire wapens die de VS kunnen treffen. Noord-Korea weigert ook om in te gaan op de vraag van de VS om de ontwikkeling van kernwapens stil te zetten opdat beide landen internationale ontwapeningsgesprekken zouden kunnen opstarten.

Trump noemde Kim ‘een maniak’

Volgens insiders bestaat de kans dat Kim – die tijdens de verkiezingscampagne door de Amerikaanse president-elect Donald Trump werd vergeleken met ‘een maniak’ – een nieuwe test zou laten uitvoeren rond de periode waarin de Amerikaanse president-elect de macht overneemt van de huidige president Barack Obama. Trump wordt ingezworen op 20 januari 2017. Op die manier zou Kim een sterkere positie nastreven bij potentiële gesprekken met de Trump-administratie.

Noord-Korea streeft de erkenning door de VS als kernmacht na

Volgens Kim Tae-woo, die militaire zaken doceert aan de universiteit van Konyang in Zuid-Korea, wil Kim dat de VS zijn land erkennen als een kernmacht. Om dat te bereiken zal de Noord-Koreaanse leider er niet voor terugdeinzen dit jaar een ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) in te zetten, aldus de professor. ICBM’s zijn ballistische raketten voor het afleggen van zeer grote afstanden via een sub-orbitale ruimtevlucht, over het algemeen voor het bij het doel brengen van kernwapens.

Welke zijn de bestaande kernmachten?

De bestaande kernmachten zijn Rusland, de VS, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India en Pakistan. Aan die lijst mag volgens waarnemers ook Israël worden toegevoegd. Dat land is net als India en Pakistan geen lid van het non-proliferatieverdrag, maar heeft wel geweigerd te ontkennen in het bezit te zijn van kernwapens.