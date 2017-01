‘De beurzen zullen blijven stijgen. Dat zeiden ‘experts’ ook begin 2009′

‘Ook in 2017 zullen de beurzen blijven stijgen. Zowat alle experts zijn het daarover eens,’ schrijft financieel adviseur Marc Fiorentino in zijn dagelijkse nieuwsbrief.

‘Dat is normaal, want wanneer de beurs stijgt – en dat doet ze nu al maanden lang – denkt men dat ze zal blijven stijgen. Doch wie de recente geschiedenis bestudeert komt tot een verbijsterende vaststelling. Nooit in de voorbije 20 jaar – nooit – heeft een meerderheid van experts bij het begin van het jaar voorspeld dat de beurzen zouden dalen. Ook niet begin 2009. Het begin van het jaar is een uitgekiend moment om aan te kondigen dat de beurzen zullen stijgen.’

Al wie in de problemen zit, liegt

‘Ondanks de positieve gevolgen van Trumponomics is mijn grootste zorg – die door weinigen op Wall Street openlijk zal worden gedeeld – de dreiging van een nieuwe financiële crisis,’ schrijft investeringsadviseur Richard Lehman in Forbes magazine.

‘De financiële risico’s die het gevolg zijn van goedkoop geld hier en overal ter wereld zijn groot, maar het grootste gevaar schuilt in Europa, waar banken enorme schulden hebben opgebouwd tegen een rente die onhoudbaar is – de negatieve rente.

Wanneer duidelijk wordt dat de tijd is aangebroken om te verkopen, zal blijken dat er weinig kopers zijn en dat is wanneer de poppen aan het dansen gaan.

De verkopen zullen starten wanneer een van deze Europese banken, waarschijnlijk een Italiaanse, zijn problemen niet langer kan verbergen. En omdat al deze banken deel uitmaken van eenzelfde web waarin voor triljarden aan afgeleide producten (derivatives) zijn verhandeld, zullen financiële instellingen de handel met die ene bank stopzetten of andere garanties vragen dan Italiaanse staatsobligaties. Vanaf dan gaat het allemaal neerwaarts.

Dit is maar een van de vele scenario’s die zich kunnen voordoen, scenario’s die de centrale banken tegen elke prijs zullen trachten te vermijden. En omdat iedereen die in dit soort crises vast zit liegt, zullen beleggers weinig informatie krijgen onmiddellijk voor en tijdens de crisis. Om die reden blijft goud – dat geen rente oplevert – ook vandaag nog populair.’