2.000 Finse werklozen krijgen vanaf nu een basisinkomen

In Finland wordt deze maand begonnen met de uitbetaling van een basisinkomen aan 2.000 werklozen tussen de 25 en 58 jaar.

Deze groep uitverkorenen – die willekeurig werden geselecteerd – zal elke maand 560 euro op zijn bankrekening krijgen bijgeschreven en dat gedurende 24 maanden. Op het einde van het traject zal de balans van het experiment worden opgemaakt.

Het gaat om een initiatief dat al in mei 2015 werd aangekondigd toen de centrum-rechtse coalitie van premier Juha Sipilä aan de macht kwam. De premier ziet in het basisinkomen een gepast instrument om de armoede te bestrijden. “Ook burgers die hun baan verliezen, zouden door het systeem immers voldoende inkomsten overhouden om in hun eerste levensbehoeften te voorzien,” merkt hij op. Burgers die een hogere levensstandaard wensen, kunnen dat basisinkomen aanvullen door een salaris uit arbeid of ondernemerschap.

De Finnen willen te weten komen of het systeem werklozen aanspoort om werk te zoeken en of ze halftijdse banen uiteindelijk uitbreiden tot voltijdse banen.

Zwitserland stemde in een referendum tegen het basisinkomen

Zwitserland stemde recent in een referendum tegen de toewijzing van een basisinkomen, maar in verschillende andere landen is het concept al opnieuw ter sprake gekomen. (Bijna 80% van de deelnemers spraken zich uit tegen een voorstel om elke Zwitser, ongeacht zijn activiteit, elke maand een cheque van 2.500 Zwitserse frank (2.250 euro) in handen te geven. Kinderen jonger dan 18 zouden maandelijks over 565 euro kunnen beschikken.)

Volgens de geestelijke vader van het basisinkomen, de econoom Enno Schmidt, geeft het basisinkomen de armen in de maatschappij financiële veiligheid zonder hun waardigheid af te nemen en aan creatievelingen en ondernemers de mogelijkheid om hun passie na te streven. Hij vergelijkt het gevecht voor het basisinkomen zelfs met de strijd voor burgerrechten.

België

Ook in België wordt het concept door een aantal politici van Open VLD, de MR en de SP.a verdedigt. Vlaams ondernemer Roland Duchâtelet en zijn beweging VIVANT – die opkomt met Open VLD – pleiten voor een basisinkomen voor elke volwassene. Volgens Duchâtelet heeft iedere burger recht op een vast en onvoorwaardelijk inkomen en beslist die daarnaast zelf hoeveel hij of zij extra wil verdienen door te werken, met belastingen op producten en niet op inkomens en met een beurstransactietaks.

In verschillende Canadese provincies zoals Ontario en de Nederlandse stad Utrecht lopen al proefprojecten met het concept; in Cyprus is het al een feit en in Finland gaat de test nu van start.

Arbeid blijft het belangrijkste instrument voor de verdeling van de rijkdom

Het idee van een basisinkomen heeft over het hele politieke spectrum supporters gevonden, toch is terughoudendheid op zijn plaats, schreef het liberale magazine The Economist onlangs.

“Mogelijk zal in de toekomst overal een basisinkomen moeten worden geïntroduceerd, maar dat mag zeker niet te vlug gebeuren. Voorlopig blijft de arbeid immers het belangrijkste instrument voor de verdeling van de rijkdom.”

Het basisinkomen: een idee tot mislukken gedoemd?

Critici noemen het basisinkomen een utopisch idee dat tot mislukken is gedoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat het systeem de bevolking zal aanzetten om massaal hun baan op te zeggen, wat volgens de tegenstanders zal leiden tot de creatie van een profitariaat en een tekort aan fiscale inkomsten.