Facebook-CEO Zuckerberg vindt ‘godsdienst erg belangrijk’

Facebook-CEO Mark Zuckerberg is niet langer atheïst. Toen hij tijdens de voorbije feestdagen zijn lezers via zijn eigen tijdlijn ‘ “Merry Christmas and Happy Hanukkah” wenste, kreeg hij van iemand de vraag voorgeschoteld of hij geen atheist was?

‘Neen,’ was zijn antwoord en hij voegde er aan toe dat hij joods is opgevoed, maar dan door een periode ging waarin hij de zaken in vraag stelde, maar dat hij nu denkt dat ‘godsdienst erg belangrijk is’.

Zuckerbergs profiel stelde hem als een atheïst voor, maar daar is dus nu een einde aan gekomen. Welke godsdienst hij aanhangt is niet duidelijk, al lijkt hij wel te zijn beïnvloed door het boeddhistische geloof van zijn echtgenote Priscilla Chan.

Zuckerberg werd vorig jaar ook door Paus Franciscus ontvangen. Beide bespraken hoe ze moderne technologie tot bij de armsten van deze wereld konden brengen. Hij toonde zich na zijn ontmoeting met de leider van de katholiek kerk vooral onder de indruk ‘van diens warmte en vriendelijkheid en zijn drang om mensen te helpen.’