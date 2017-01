5 redenen om Panama City te bezoeken

1. Panama City is booming

Reden 1, hoe kan het ook anders, is natuurlijk de stad zelf. Het is de perfecte uitvalsbasis voor je reis door het land. Wil je het authentieke Panama beleven? Verblijf dan in de voormalige achterstandswijk van de stad Casco Viejo. Casco Viejo is nu een trendy wijk, maar tien jaar geleden ging het er hier heel anders aan toe. Gangsters zorgden voor dood en verderf en er was geen toerist die dit stadsdeel durfde te bezoeken. De regering had genoeg van al het geweld en greep in. De gevaarlijke jongens werden uit de wijk geveegd en de oude koloniale gebouwen opgeknapt. Die opknapbeurt heeft veel rijke locals en expats aangetrokken, maar doordat de originele inwoners Casco Viejo nooit hebben verlaten is de swingende Panamese sfeer gelukkig wel gebleven. Je kunt hier heerlijk rondhangen, cocktailtjes drinken, dansen in leuke barretjes en koffie drinken in hippe nieuwe tenten.

Heb je meer zin in een luxe, glitter en glamour? Ga dan naar het zakendistrict van de stad. Er zijn genoeg wolkenkrabbers waar jij een mooie hotelkamer kunt boeken, met stuk voor stuk een fantastisch uitzicht. De een over de stad, de ander over de baai waarin tientallen schepen liggen te wachten totdat ze toestemming krijgen het beroemde Panamakanaal binnen te varen. In dit stadsdeel vind je alles wat je van een zakendistrict mag verwachten: waanzinnige rooftop bars, glimmende gebouwen, de beste restaurants en hypermoderne hotels.