In China is de Beipanjiang Bridge in gebruik genomen. De constructie is met een hoogte van 565 meter de hoogste brug van de wereld. De brug overspant de vallei van de Beipan-rivier en verkort de reisduur tussen de steden Xuanwei en Liupanshui met drie uur.

Een verplaatsing tussen de twee steden nam tot nu toe vier uur in beslag, maar kan nu in één uur worden afgewerkt.

Inmiddels zijn acht van de tien hoogste bruggen ter wereld in China gelegen.

De top drie bestaat helemaal uit Chinese bruggen. Op de tweede plaats staat de Sidu River Bridge, gevolgd door de Puli Bridge. De bouw van de Beipanjiang Bridge vergde een investering van ongeveer 144 miljoen dollar.

Wind

De Beipanjiang Bridge heeft een totale lengte van 1.341 meter en telt vier rijbanen. De Chinese overheid gaf drie jaar geleden de toestemming voor de bouw van de brug. De constructeurs werpen op dat het ontwerp en de bouw van de constructie voor een aantal belangrijke uitdagingen een antwoord diende te vinden.

Daarbij werd onder meer gewezen op de grote kloof die door de brug moest worden overspannen en daarbij in staat moest zijn om aan bijzonder sterke winden te weerstaan. De Beipan vormt een onderdeel van het bekken van de Pearl River. Zeven van de tien hoogste bruggen in China bevinden zich inmiddels in de provincie Guizhou.

Another engineering marvel: world's highest bridge opened to traffic in #China's Guizhou Thu. Beipanjiang Bridge is 565M above river valley. pic.twitter.com/hHvuU5uazC — People's Daily,China (@PDChina) December 29, 2016

De Beipanjiang Bridge is weliswaar de hoogste brug van de wereld, maar is niet de grootste brugconstructie op de planeet. Die titel blijft in handen van het Millau Viaduct in het Franse Centraal-Massief, gebouwd onder leiding van het bureau Foster & Partners.

Het Millau Viaduct voert met een hoogte van 343 meter wel de Europese rangschikking aan, gevolgd door de Kochtertal Brücke in Duitsland met een hoogte van 178 meter.

De brug over de Beipan vormt een onderdeel van de Hangrui Highway, een autostrade over een afstand van 3.405 kilometer die de steden Hangzhou in het zuiden van China met Ruili op de grens van China en Myanmar verbindt.