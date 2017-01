De 9 mooiste dronefoto’s van 2016

1. Assisi

Er vliegen steeds meer drones rond. En daar kun je hele toffe dingen mee doen: racen met drones is steeds populairder aan het worden, maar er worden natuurlijk vooral foto’s en video’s mee gemaakt. De mensen van Dronestagr.am hebben de winnaars bekend gemaakt van de International Drone Photography Contest en die zijn het delen meer dan waard. Ze zijn onderverdeeld in drie categorieën: travel, sports adventure en nature wildlife. De allermooiste kiezen is onmogelijk want ze zijn allemaal even indrukwekkend.

De winnaar in de categorie travel is deze foto van de Basiliek van Sint-Franciscus in Assisi in Italië, genomen op het perfecte moment met een prachtige mist en opkomende zon.

2. Cable Beach De Australiër Todd Kennedy maakte deze foto van Cable Beach in West-Australië en werd daarmee tweede in de categorie travel.