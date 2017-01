Moslima’s zijn even goed opgeleid als mannen… maar vinden geen werk

In de moslimwereld is er weliswaar nog altijd een educatieve kloof tussen mannen en vrouwen, die echter aan een sterke inhaalbeweging bezig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center.

Bij zestigplussers hebben vrouwelijke moslims een scholingsgraad van tweeënhalf jaar, tegenover vierenhalf jaar voor hun mannelijke generatiegenoten. In de leeftijdsgroep tussen dertig en veertig jaar is er echter sprake van een gemiddelde schoolcarrière van zes jaar bij vrouwen en zeven jaar bij mannen.

Vooral het onderwijs in de Golfstaten heeft ervoor gezorgd dat de genderkloof in het islamitisch onderwijs sterk is gekrompen.

Opgemerkt wordt dat in Qatar, Saudi-Arabië, Koeweit en Bahrein inmiddels vrouwen een hogere scholingsgraad kennen dan mannen. In Qatar beschikt 51 procent van de jonge vrouwen over een diploma hoger onderwijs, tegenover slechts 34 procent van de jonge mannen. Ook in Saudi-Arabië zijn vrouwen meer hooggeschoold (35 procent) dan mannen (28 procent).

Tolerantie

“Die hogere scholingsgraad biedt de islamitische vrouwen echter niet altijd voordelen, want ook met dat diploma krijgen ze vaak geen toegang tot vacatures,” benadrukt Shibley Telhami, professor politieke wetenschappen aan de University of Maryland.

Opgemerkt wordt dat vooral in landen met een hoge vrouwelijke scholingsgraad een grote genderongelijkheid op de arbeidsmarkt moet worden vastgesteld.

In die landen – die vaak op een grote rijkdom kunnen terugvallen, maar bijzonder conservatief zijn – is de tewerkstellingsgraad van vrouwen vaak veel kleiner dan in andere islamitische landen De tolerantie tegenover vrouwen die buitenshuis werken blijft er immers dikwijls heel beperkt.

In de Sub-Sahara blijft het onderwijsniveau van moslim-vrouwen nog steeds beduidend lager dan bij hun mannelijke generatiegenoten. De kloof is de voorbij jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. In Europa is er in scholingsgraad geen enkel genderverschil meer merkbaar.

Wereldwijd heeft 64 procent van moslimvrouwen boven de leeftijdsgrens van zestig jaar nooit schoolonderricht genoten. In de leeftijdsgroep tussen dertig en veertig jaar is dat echter al gedaald tot 33 procent. (mah)