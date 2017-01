Zullen er nog computers in het Witte Huis staan?

‘Verbazingwekkend genoeg lijkt Trumps verbeelding inzake de mogelijkheden van computers – en de technologische uitdagingen waarmee bedrijven, consumenten en overheden kunnen worden geconfronteerd – beperkt tot de vaardigheden van zijn 10-jarige zoon.

Het is de tweede keer dat Trump [zijn zoon] Barron aanhaalt als zijn referentiepunt wanneer hij vragen over cyberaanvallen beantwoordt. Misschien is de jongen wel ongewoon handig met computers […], maar Russische en Chinese hackers zijn waarschijnlijk nog beter.

Trumps recente uitlatingen beloven weinig goeds voor federale investeringen in cyberveiligheid. Maar ze helpen wel om zijn economisch wereldbeeld uit te leggen. Zijn gebrek aan nieuwsgierigheid doet ons begrijpen waarom hij (verkeerdelijk) denkt dat productiejobs voornamelijk verdwijnen door een gebrek aan regels, eerder dan door automatisering. Het maakt ook duidelijk waarom hij zo graag jobs wil terugbrengen die niet meer van deze tijd zijn, eerder dan te investeren in vooruitstrevende sectoren als groene energie, biotech — of cyberveiligheid.

Indien Trump zijn slag thuishaalt wordt het ‘Tijdperk van Computers’ toch nog korter dan we denken.’

Wat nu al bestaat kan niet worden on-uitgevonden

In dat verband merkt columnist Janan Ganesh in de Financial Times op dat ‘wat nu al bestaat niet kan worden on-uitgevonden‘:

‘Zelfs indien sommigen verlangen naar het midden van de 20ste eeuw, kan geen enkele premier de pijl van de tijd in de vlucht opvangen en hem naar de andere kant terugsturen. […] Zaken kunnen niet worden on-uitgevonden. Wees daarom niet bang voor de volgende jaren. Indien we terugkeren naar vroeger zal dat, in het spectrum van de geschiedenis, naar eergisteren zijn.’