Chinese studenten tonen massale interesse in ondernemerschap

Bij Chinese universiteitsstudenten kan een grote interesse in het ondernemerschap worden opgemerkt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Renmin University of China.

De studie, op basis van een enquête bij meer dan vierhonderdduizend studenten aan nagenoeg achttienhonderd Chinse universiteiten en hogescholen, toonde dat slechts 10,2 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen nooit heeft gedacht aan de oprichting van een eigen onderneming.

Met het ondernemerschap willen de studenten vooral hun zelfstandigheid garanderen en een levensdroom vervullen.

Uit het onderzoek bleek immers dat ruim 37 procent van de ondervraagden in het ondernemerschap een mogelijkheid zag om de controle over zijn carrière en leven in eigen handen te nemen. Daarnaast gaf meer dan 20 procent te kennen met een eigen zaak een levensdroom te willen vervullen.

Opportuniteit

Voor bijna 16 procent is het ondernemerschap vooral een manier om geld te verdienen, terwijl ruim 10 procent zegt op een andere manier geen degelijke baan te kunnen vinden. Daarnaast wijst 10 procent op het maatschappelijk belang van de onderneming, terwijl 6 procent zich aangemoedigd voelde door stimulansen van de overheid.

Volgens Zhang Jingxiu, executive director van het Newjincin Research Institute, heeft de Chinese overheid een aantal maatregelen uitgevaardigd die studenten moeten aanmoedigen een eigen onderneming te starten.

Daarbij wordt onder meer verwezen naar een flexibel onderwijssysteem, dat studenten toelaat om hun opleiding tijdelijk op te schorten om een onderneming op te richten. “Het is bovendien ook belangrijk dat de sociale opinie over startups is veranderd,” merkt Zhang Jingxiu op. “Studenten en ouders beschouwen startups als een opportuniteit en niet langer als een risico.”

Zhang Rui, voorzitter van de Wanxue Education Group, merkt daarbij op dat bij startups niet van een mislukking kan worden gesproken. “Ondernemers mogen niet op hun eerste poging worden afgerekend,” benadrukt hij. “Geen enkele ondernemer wordt bij zijn eerste poging een succesvol zakenman.” (mah)