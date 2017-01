Graydon: Faillissementen op laagste peil in zes jaar

Het voorbije jaar zijn in België 10.066 bedrijven met een faillissement geconfronteerd. Dat betekent een daling met 5,1 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Graydon.

Opgemerkt wordt dat het aantal faillissementen het voorbije jaar tot het laagste niveau sinds het begin van dit decennium is teruggevallen.

Er wordt wel gewaarschuwd dat de daling enigszins moet worden gerelativeerd, aangezien de tweede jaarhelft grotendeels opnieuw een toenemend aantal falingen liet registreren. Bovendien kan ook over het hele jaar alleen in Brussel en Wallonië van een daling gewag worden gemaakt.

Eric Van den Broele, hoofd onderzoek bij Graydon, wijst erop dat de daling te danken is aan de eerste zeven maanden van het jaar. Vanaf augustus diende immers opnieuw een stijging te worden genoteerd. Alleen in december kon opnieuw een daling met 9,8 procent tot 750 faillissementen worden opgetekend.

Ook wordt erop gewezen dat in Wallonië het voorbije jaar een daling met 13,9 procent tot 2.594 faillissementen kon worden gemeld. In Brussel was er sprake van een inkrimping mt 7,4 procent tot 2.012 falingen. In Vlaanderen daarentegen diende een stijging met 0,5 procent tot 5.389 faillissementen worden gemeld.

Horeca

Graydon merkt wel op dat in de meeste sectoren het aantal falingen kon worden verlaagd. Alleen de horeca vormde daarop een uitzondering. In totaal gingen vorig jaar 1.988 horeca-zaken failliet. Dat betekende een stijging met 4,3 procent tegenover het jaar voordien.

De horecasector vertegenwoordigde vorig jaar 19,8 procent van het totale aantal faillissementen. Dat is het hoogste niveau uit de geschiedenis.

Daarbij wordt vooral gewezen op een stijging met 42,7 procent tot 224 faillissementen in West-Vlaanderen. De horeca-sector vertegenwoordigde 26,8 procent van alle West-Vlaamse faillissementen, tegenover 17,6 procent het jaar voordien. De invoering van de witte kassa is hierin mogelijk een belangrijke factor.