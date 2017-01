Japanse verzekeraar vervangt kantoorwerkers door robots… en bespaart 1 miljoen euro per jaar

De Japanse verzekeraar Fukoku Mutual Life Insurance schrapt meer dan dertig banen op de dienst waar de schadeclaims worden geregistreerd. De betrokken werknemers worden vervangen door robots van het type IBM Watson Explorer.

Het bedrijf zegt door de ingreep een besparing van ruim 1 miljoen euro per jaar te kunnen realiseren. De robots zullen worden ingezet om ziekenhuisgegevens en andere documenten uit de dossiers te scannen en verwerken.

Daardoor zullen de overgebleven bedienden volgens de verzekeraar de mogelijkheid hebben om de schadevergoedingen sneller aan de rechthebbenden uit te keren.

De installatie van het robotsysteem zou van Fukoku Mutual een eenmalige investering vergen van 1,7 miljoen dollar. Daarnaast moet ook een jaarlijks bedrag van 128.000 dollar voor onderhoud worden gereserveerd.

Twee jaar

Omdat door de vervanging van een aantal bedienden door de robots echter ongeveer 1,1 miljoen dollar aan jaarsalarissen kunnen worden gespaard, zal de investering zich volgens het Japanse bedrijf in minder dan twee jaar helemaal hebben terugbetaald.

Tevens wordt opgemerkt dat de Watson Explorer de productiviteit met ongeveer 30 procent zal kunnen verbeteren. De technologie werd door Fukuko Mutual ook al gebruikt voor de stemanalyse van klanten die klachten indienden.

Waarnemers merken op dat robots niet alleen een bedreiging kunnen vormen voor repetitieve handenarbeid, maar ook steeds meer kennis-gebonden taken op zich kunnen nemen.

“Een groot aantal functies kan immers worden opgedeeld in taken die kunnen worden gecodeerd tot gestandaardiseerde processen en data,” wordt in de Harvard Business Review opgemerkt.

“Het is echter niet helemaal uitgemaakt of deze activiteit vooral zal worden ingezet om de productiviteit van de werknemers te verbeteren dan wel zal worden gebruikt om personeel te vervangen. Men zal echter moeten aanvaarden dat ook een aantal kennis-gebonden banen door de opkomst van de robots zullen verdwijnen.”