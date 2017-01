Ook de baas moet de handen uit de mouwen kunnen steken

Wanneer de baas een grote technische competentie op de werkvloer kan tonen, heeft de onderneming een grote kans te kunnen terugvallen op een personeelsbestand met een hoge jobtevredenheid.

Dat is de conclusie van de publicatie ‘Boss Competence and Worker Well-Being’ van de economen Benjamin Artz, Amanda Goodall en Andrew Oswald, gebaseerd op een enquête bij 35.000 werknemers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Vastgesteld werd onder meer dat de competentie van het management bij vele werknemers op de jobtevredenheid zelfs een grotere impact heeft dan het loonniveau.

“Het onderzoek toont aan dat geen enkele factor op de jobtevredenheid van de werknemers een grotere impact kan hebben dan de figuur van de baas,” zeggen de onderzoekers. “Daarbij wordt vaak verwezen naar de stijl of het charisma van de baas, maar in werkelijkheid blijkt vooral de technische competentie van het management van doorslaggevende invloed.”

Management-theorieën

“Een baas die zich ook op de werkvloer – het hart van de onderneming – als een echte specialist kan opwerpen en een grote expertise kan bewijzen, zorgt voor gelukkige medewerkers.”

“Daarmee moeten mogelijk een aantal theorieën over management worden herzien,” zeggen de onderzoekers.

“Vaak wordt opgemerkt dat het niet aangewezen is om een manager en personeel met dezelfde technische kwalificaties te hebben en een goed manager ook geen technische expertise nodig heeft, maar wel moet kunnen terugvallen op een mengeling van kwaliteiten zoals charisma, organisatorische vaardigheden en emotionele intelligentie.”

“Die kwaliteiten zijn ongetwijfeld van belang, maar ons onderzoek toont aan dat vaak te weinig aandacht wordt besteed aan de technische expertise.”

“Er zijn ook aanwijzingen dat ziekenhuizen beter worden geleid door artsen dan door algemene managers en dat ook raceteams best functioneren met een voormalig piloot aan het hoofd. Op dezelfde manier zou ook de leiding van de universiteiten wellicht beter zijn gediend met toponderzoekers dan met getalenteerde organisatoren.” (mah)