Robot voorspelt nu ook welke films beter niet worden gemaakt

Een robot kan met een verfijnd algoritme heel goed voorspellen welke bioscoopfilms door het publiek zullen worden afgewezen en dus voor de producenten een verliespost zullen betekenen.

Dat zegt Nadira Azermai, chief executive van het bedrijf ScriptBook, ontwikkelaar van het algoritme Script2Screen, dat aan de hand van meer dan tweehonderd parameters zou kunnen voorspellen welke filmplannen best niet worden doorgezet.

Het algoritme wordt op dit ogenblik door een aantal studio’s uitgetest, al waarschuwen critici dat de werking van de technologie nog niet is bewezen.

Ongeveer 90 procent van de bioscoopfilms maken verlies. Slechts 6 procent van de producties zijn verantwoordelijk voor één vijfde van de totale winsten die Hollywood maakt. De rendabiliteit van de filmstudio’s zou dan ook gevoelig kunnen verbeteren indien vooraf een selectie kon worden gemaakt en de productiekosten van flops zou kunnen worden uitgespaard.

Volgens Nadira Azermai, een voormalig interim op de filmset van Gigli – een van de grootste mislukkingen uit de filmgeschiedenis – kan met een intelligent algoritme nochtans met een grote mate van zekerheid worden aangegeven welke producties geen kans op succes zullen maken.

Kaskrakers

ScriptBook analyseerde tweeënzestig producties die twee seizoenen geleden door de filmstudio’s van Hollywood werden goedgekeurd. Uiteindelijk bleken tweeëndertig producties de producenten verliezen te hebben bezorgd.

Het algoritme Script2Screen – dat kijkt naar elementen die in het verleden aan de basis van het succes of de mislukking van films hebben gelegen – was volgens Azermai in staat om tweeëntwintig flops te identificeren.

“Wanneer de producenten vooraf van het algoritme hadden gebruik gemaakt, zouden dan ook belangrijke kostenbesparingen kunnen zijn gerealiseerd,” aldus de chief executive van ScriptBook.

Critici zeggen echter dat Script2Screen geen absolute garanties biedt. “Op die manier zou het mogelijk zijn dat het algoritme één of twee potentiële kaskrakers zou blokkeren,” merken ze op. “Dat zou de filmstudio’s veel meer kunnen kosten dan enkele flops.” (mah)