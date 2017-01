Allerlei huishoudelijke apparaten zullen in de toekomst geregeld het onderwerp van gerechtelijk onderzoek worden en mogelijke alibi’s kunnen bevestigen of ontkrachten. Dat heeft Mark Stokes, hoofd van de digitale forensische divisie van Scotland Yard, gezegd.

Volgens Stokes is het internet-of-things voor die nieuwe ontwikkelingen verantwoordelijk.

Dankzij de online connecties van het internet-of-things zullen geconnecteerde apparaten – waaronder een hele reeks huishoudelijke toestellen – een online voetafdruk nalaten, waaruit speurders volgens Mark Stokes belangrijke informatie kunnen afleiden over de activiteiten van slachtoffers en potentiële daders.

“Vele apparaten zijn uitgerust met camera’s die de activiteiten van eigenaars en eventuele daders van misdrijven kunnen registreren,” verduidelijkt Mark Stokes. “Maar geconnecteerde apparaten zorgen ook voor andere vormen van digitale sporen en registreren onder meer het tijdstip van activering.”

Amazon

Er zijn volgens hem dan ook plannen om de speurders te voorzien van een digitale forensische onderzoeksuitrusting, die hen zou kunnen toelaten microships te analyseren en data ter plaatse te downloaden, zodat apparaten voor een verdere ontleding niet langer naar het gerechtelijke laboratorium moeten worden overgebracht.

In de Verenigde Staten heeft de politie al herhaaldelijk aan Amazon gevraagd de gegevens van een exemplaar van zijn entertainment-systeem Echo, dat met stemcommando’s wordt gestuurd, vrij te geven.

Het opgevraagde apparaat behoort toe aan James Andrew Bates, die in verband wordt gebracht met de moord op Victoria Collins. Het slachtoffer was in de badkamer van Bates gevonden.

Gegevens van de elektrische watermeter hebben al aangetoond dat tijdens de nacht van de feiten in de woning van Bates een ongewoon groot volume water is verbruikt. Dat zou er mogelijk op kunnen wijzen dat iemand bloedsporen zou hebben proberen te verwijderen. (mah)