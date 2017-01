Wetenschap ontdekt het geheim van ‘het perfecte huwelijk’

Het is perfect mogelijk om in het huwelijk op lange termijn een liefdevolle relatie met de romantische partner te handhaven. Dat is de boodschap van het boek ‘Anatomy of Love’ van Helen Fisher, antropologe aan het Kinsey Institute.

Tegenover die romantische partner blijkt de mens immers in staat om zijn natuurlijke argwaan tegenover andere partijen naast zich neer te leggen.

Uit het onderzoek van Helen Fisher, op basis van hersenscans van bijna twintig mannelijke en vrouwelijke zestigplussers in de Verenigde Staten, is gebleken dat personen met een langdurige liefdevolle relatie een opmerkelijke activiteit lieten optekenen in hersengebieden die met het positieve hormoon dopamine en beloningssystemen in verband konden worden gebracht.

“De betrokken breinregio’s konden worden geassocieerd met gevoelens van intensieve romantische liefde,” benadrukt de onderzoekster. “Ook werd een grotere activiteit opgetekend in hersengebieden die gekoppeld konden worden aan gevoelens van aanhankelijkheid, empathie en controle over de eigen stress en emoties.”

Vreemdelingen

Tegelijkertijd kon bij de hersenscans ook een verminderde activiteit worden opgemerkt in hersengebieden die in verband worden gebracht met een neiging om zich eerder op negatieve dan op positieve elementen te focussen.

“Die negatieve hersenfuncties werden miljoenen jaren geleden ontwikkeld en dienden wellicht om zichzelf te beschermen tegen vreemdelingen die in de omgeving konden worden opgemerkt,” zegt Helen Fisher. “Het bleek immers beter zich negatief voor te bereiden op één eventuele bedreiging dan zich positief open te stellen voor alle mogelijke vriendelijke toenaderingspogingen.”

“Een verminderde activiteit in deze hersenregio’s betekent echter dat die negatieve opstelling in het huwelijk kan worden opzij geschoven om zich te focussen op de positieve aspecten van de romantische relatie. »

“Daarmee maakt de mens gebruik van positieve illusies,” benadrukt de antropologe nog. “Het menselijk wezen is in staat zichzelf te overtuigen dat zijn actuele relatie ook de ideale partner heeft aangereikt.”